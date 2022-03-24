Вратарь «Мактаарала» Бекбаев: «Перед нами стоит задача – финишировать в десятке лучших»

Вратарь «Мактаарала» Алмат Бекбаев поделился впечатлениями о начале КПЛ и о целях клуба.

– Начали, конечно, ниже среднего. Хотелось бы стартовать лучше, но что есть, то есть, и пока я оцениваю наше выступление на тройку.

- В каком-то из трех проведенных матчей – против «Ордабасы», «Кайрата» и «Атарау» – вы могли рассчитывать на большее?

– Думаю, с «Кайратом» могли вничью закончить, была равная игра. К сожалению, VAR не сыграл в нашу пользу, ничейного результата мы были достойны. С «Атырау» вроде неплохо начали, но эти два удаления… Ничья с «Ордабасы» – абсолютно по делу.

- Все три игры в основном составе полностью провел Сергей Литовченко, а вы наблюдали за действиями партнеров со скамейки запасных. Вас не печалит отсутствие игровой практики?

– Конечно, печалит. Но я спокойно жду своего часа, в своей карьере через такие моменты много раз проходил. Никогда не нервничаю, напротив, поддерживаю партнеров, хорошую атмосферу в команде. Думаю, у каждого в сезоне будет шанс проявить себя.

- Подписывая контракт с «Мактааралом», вы осознавали, что не будете первым номером в команде?

– Когда я подписывал контракт, я только что прооперировался по поводу мениска. Мне было нужно время, поэтому, естественно, все осознавал. Надеялся полностью быть готовым к старту чемпионата, но чуть-чуть времени не хватило, сейчас я уже полностью восстановился.

- «Мактаарал» по объективным причинам лишен возможности принимать соперников на своем родном стадионе. Чувствуете ли вы себя как дома на «Туркестан Арене»?

– Конечно, хотелось бы играть на своем стадионе, который был бы заполнен родными болельщиками. К сожалению, пока это невозможно. Но в Туркестане отличный стадион, поле хорошего качества, поэтому это лучший выход из ситуации.

- Каким местом команды вы будете довольны на финише сезона?

– Перед нами стоит задача – финишировать в десятке лучших. Мы все – футболисты, тренеры, руководство – хотим быть в таблице как можно выше. Надеюсь, будем бороться за середину.

У нас очень скромная команда по бюджету, но это не значит, что мы не будем биться за честь команды и свое имя. В составе «Мактаарала» вы не увидите ни одного равнодушного – это я вам обещаю!

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