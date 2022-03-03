Девять игроков подписали контракт с «Мактааралом»

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«Мактаарал» объявил о подписании контракта с девятью игроками.

Это – Галымжан Кенжебек, Ринат Джуматов, француз Билал Себаихи, таджик Шериддин Бобоев, россиянин Егор Потапов, молдовананин Артем Розгонюк, белорусы Руслан Юденков и Павел Чикида, бразилец Алекс Бруно.

Кенжебек пришел в аренду из «Кайрата», Джуматов и Алекс Бруно играли в прошлом сезоне в «Атырау», Потапов в «Кайсар».

Последним клубом Себаихи был румынский «Херманнштадт», Бобоева малазийский «Пенанг», Розгонюка молдавский «Петрокуб», Юденкова и Чикиды белорусский «Гомель».

 
 
 
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