«Мактаарал» будет проводить домашние матчи в Туркестане. Стадион в Атакенте будет проходить реконструкцию

«Мактаарал» сообщил, что будет проводить домашние матчи в Туркестане (в «Туркестан арене»). Стадион имени Алпамыса Батыра не соответствует стандартам КФФ и в ближайшее время пройдет реконструкцию для его соответствия.

Первый домашний матч мактааральцы проведут 11 марта против «Кайрата».

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