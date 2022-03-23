Главный тренер сборной Молдовы по футболу Клещенко: «Я не хочу сказать, что есть что-то особенное в сборной Казахстана»

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко рассказал свои ожидания с предстоящего стыкового матча Лиги Наций против Казахстана.

– 19-го числа мы собрались на сборе. Уже в течение двух-трех дней вся команда собралась. Вчера провели первую тренировку в полном составе. Все игроки здоровы, все готовы к игре. Тренерский штаб и все игроки понимают всю ответственность и важность этой игры. Мы хотим добиться положительного результата для того, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге «С» и приложим все усилия, чтобы не разочаровать ни футбольную общественность, ни наших болельщиков.

– Скажите пожалуйста, можно ли утверждать, что тренерский штаб сборной Молдовы знает вдоль и поперек соперника. Насколько хорошо вы изучили и если можно, то назовите сильные стороны сборной Казахстана?

– Ну, конечно, смешно бы было если сказать, что мы знаем вдоль и поперек соперника. Потому что, сложно предугадать все изменения, которые связаны со сменой тренера, в том числе. Новый тренер – новое видение. Возможно и философия, стратегия и тактика этих игр.

Про сильные стороны могу сказать, что один из плюсов то, что их игроки друг друга хорошо знают, взаимопонимание между игроками есть, но я не хочу сказать, что есть что-то особенное. Они просто организованная, хорошая команда. Не плохая и не хорошая. Насколько она хорошая или плохая – покажет завтрашняя игра.

Мы готовимся очень серьезно и для меня важнее состояние своей команды, чем какой-то сильно скрупулезный анализ соперника. Хотя если честно, мы очень много информации получили как и посредством партнеров наших с Instat, так и сами нашли много информации. Команда получила также много информации по сопернику, но постараемся все-таки сконцентрироваться на наших лучших качествах.

– Сергей Викторович, завтра у вас состоится официальный дебют у руля сборной. Для вас этот момент конкретно имеет какое-то значение и волнуетесь ли?

– Конечно, волнуюсь, почему я должен скрывать. Я сейчас переживаю и завтра буду переживать. У меня есть такое качество, которое есть у многих футболистов – мандраж присутствует. Но когда начинается игра, то оно проходит. У ребят проходит это с первых пар и взаимодействий. У меня это с первым свистком судьи. Я уже начинаю входить в игру и анализировать.

– В какой футбол мы будем играть завтра, в атакующий или наступательный, или осторожный и оборонительный, выходить в контратаку. Я понимаю, что вопрос провокационный. Все-таки что вы можете сказать про тактические рисунки завтрашней игры?

– Ну как вы понимаете, что отталкиваться от соперника мы точно не будем. Потому что сложно представить себе, как они будут играть. Как я говорил, пришел новый тренер, он играл своей философией, с одной тактикой в своей команде. Сейчас он пришел в сборную, будет ли он менять что-то кардинально или не будет – вопрос остается открытым. Я думаю, что мы будем играть в продуктивный футбол.

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