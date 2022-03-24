Главный тренер сборной Казахстана по футболу Карпович: «Мы знали, что Куат не поможет нам в Кишиневе. Он с нами, поддерживает командный дух, очень важный для нас игрок»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович рассказал о своих ожиданиях с предстоящего стыкового матча Лиги Наций против Молдовы.

– Ребята в сборную прибыли в хорошем настроении, хотя, признаться, времени было минимум. Атмосфера рабочая.

– Кого можете выделить из состава сборной Молдовы?

– Исходя из того, что мы видели, и на основе анализа примерно понимаем, как играет соперник. Хотя на сто процентов знать соперника нереально. Смотрели матчи молдаван в последней квалификации. Сборная Молдовы – крепкий соперник, в составе которого есть квалифицированные исполнители. Многие из них выступают в Европе, в сильных чемпионатах.

Что касается нашей команды, то мы прекрасно понимаем, что нас ждет тяжелая игра. Добавлю, что мы настраиваемся на положительный результат. Будет непросто, однако я уверен, парни будут биться за страну, за честь нашего флага. Мы решаем одну задачу, у команд есть и сильные, и слабые стороны. У нас есть понимание, как добиться положительного результата.

– Завтра не сыграет Исламбек Куат. Кто его заменит?

– У нас есть и другие потери. Это и Ян Вороговский, и Куат. Исламбек имеет влияние на коллектив, это опытный футболист. У нас есть игроки, которые могут его заменить. Мы знали, что Куат не поможет нам в Кишиневе. Он с нами, поддерживает командный дух, очень важный для нас игрок. Однако это не катастрофическая потеря для нас.

– Кто будет капитаном?

– Мы определимся ближе к игре. Выберем харизматичного, опытного игрока.

– Почему КФФ пригласила вас с приставкой «и.о.»?

– Вопрос, наверное, не ко мне. Со своей стороны скажу, что в предстоящих двух матчах будет решаться многое. Таких случаев в футболе много. Комментировать решение федерации бессмысленно. Для меня большая честь тренировать сборную Казахстана.

– В команде есть и целый ряд молодых игроков.

– Да, у нас есть сплав опыта и молодости. На самом деле нам не важно, кто сколько лет играет за сборную. Для нас все равны. Необходимо давать шанс и молодым игрокам. Необязательно так, что нужно звать в сборную того, кто сыграл хорошо два матча. Мастерство – это стабильность.

– Для вас это вызов – возглавить сборную?

– Конечно, это вызов. Любой спортсмен хочет побеждать. Это же касается и тренера.

– Есть ли в казахстанском футболе голкиперы, которые стали бы преемниками Куралбека Ордабаева?

– Какие приятные познания в области нашего футбола (смеется). На самом деле у нас много хороших вратарей – не только в национальной сборной. Есть сильные голкиперы и в молодежной сборной. Куралбек Досжанович – большое достижение в нашем футболе. Надеюсь, что нынешние вратари будут к этому уровню стремиться.

Напомним, матч Молдова – Казахстан состоится 24 марта в 23:00 по времени Нур-Султана. Ответная встреча пройдет 29 марта в Нур-Султане.

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