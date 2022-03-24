Защитник сборной Казахстана по футболу Суюмбаев: «У нас новый главный тренер. Надеюсь, что изменения будут положительными»

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Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев рассказал о своих ожиданиях с предстоящего стыкового матча Лиги Наций против Молдовы.

– Команда готовится к матчу в рабочем режиме, атмосфера в коллективе хорошая. Рад, что снова вернулся в сборную, хочу помочь команде в непростых матчах против Молдовы.

– Вас довольно долго не было в сборной. Как сейчас оцените свою игровую форму?

– Да, действительно, у меня была тяжелая травма, из-за которой я пропустил длительное время. На сборах в Турции плодотворно работал, сыграл на старте чемпионата за свой клуб. Потихоньку набираю былые кондиции.

– В сборной сменился тренер. Какие изменения нас ждут?

– Да, у нас новый главный тренер. Надеюсь, что изменения будут положительными. Знаю ли кого-то из молдавских игроков? Если честно, особо не слежу за вашим чемпионатом, однако я знаю про успехи «Шерифа».

– Кто, на ваш взгляд, пройдет дальше?

– Будут непростые игры – и в Кишиневе, и в Нур-Султане. Кто окажется сильнее, тот и пройдет дальше.

Напомним, матч Молдова – Казахстан состоится 24 марта в 23:00 по времени Нур-Султана. Ответная встреча пройдет 29 марта в Нур-Султане. 

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