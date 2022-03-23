Защитник сборной Молдовы по футболу Посмак: «Многие игроки Казахстана играют в местном чемпионате и хорошо друг друга знают»

Защитник сборной Молдовы по футболу Вячеслав Посмак рассказал свои ожидания с предстоящего стыкового матча Лиги Наций против Казахстана.

– Всем здравствуйте. Команда тренируется, как главный тренер подчеркнул – все в сборе. Вчера провели тренировку в общей группе. Надеемся, что в этой игре наша команда покажет наилучший футбол, в который мы можем играть. У каждого в душе и сердце стоит результат этой игры, так по итогам двух игр мы должны остаться в Лиге «С». Надеюсь, что у нас это получится и каждый из нас верит в то, что мы сможем показать максимум на поле.

– Что можете сказать про соперника?

– Команда хорошая. Последние игры показали, что могут играть хорошо, особенно дома. Если я не ошибаюсь, то они хорошо сыграли с Украиной, так как я эту игру смотрел. Видно было, что они были очень мотивированы в том матче и взяли хороший результат. Как главный тренер сказал, что мы должны смотреть на свою игру, играть в свой футбол и если мы будем играть в свой футбол – у нас все будет хорошо.

– Слава скажите у нашей сборной значительно больше футболистов выступающие заграницей чем у сборной Казахстана. Это наше преимущество?

– Так сказать, что большего преимущества там нет. Как главный тренер сказал многие их игроки играют в местном чемпионате и хорошо друг друга знают. Они знают свои лучшие качества, знают кто куда и что должен делать. Мы в таком плане, что каждый играет заграницей, может это и есть чуть-чуть плюсик, что там другие скорости, другой футбол и другое видение. Но когда мы приезжаем в сборную мы выполняем требования нашего тренера которые он поставил перед нами.

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