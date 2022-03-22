На матч Молдова – Казахстан в Кишиневе назначена греческая бригада арбитров

Известен состав судейской бригады на первый стыковый матч Лиги наций между Молдовой и Казахстаном.
Рефери: Тасос Сидиропулос;
Помощники рефери: Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис;
Четвертый судья: Василис Фотиас;
Видеопомощник: Хуан Мартинес (Испания);
Ассистент видеопомощника: Агелос Эвангелу.
Игра пройдет 24 марта в Кишиневе, ответный матч состоится 29 марта в Нур-Султане.
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