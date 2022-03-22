На матч Молдова – Казахстан в Кишиневе назначена греческая бригада арбитров

Известен состав судейской бригады на первый стыковый матч Лиги наций между Молдовой и Казахстаном.

Рефери: Тасос Сидиропулос;

Помощники рефери: Полихронис Костарас, Лазарос Димитриадис;

Четвертый судья: Василис Фотиас;

Видеопомощник: Хуан Мартинес (Испания);

Ассистент видеопомощника: Агелос Эвангелу.

Игра пройдет 24 марта в Кишиневе, ответный матч состоится 29 марта в Нур-Султане.

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