Состав сборной Казахстана на выездной матч с Молдовой

Стало известно, в каком составе сборная Казахстана по футболу отправится в Кишинев на стыковой матч Лиги наций с Молдовой.

Вратари: Стас Покатилов («Актобе»), Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»);

Защитники: Абзал Бейсебеков («Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Нурлан Даиров («Тараз»), Тимур Досмагамбетов («Шахтер»), Александр Марочкин, Сергей Малый, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Темирлан Ерланов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

Полузащитники: Исламбек Куат («Астана»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Владислав Васильев (оба – «Тобол»), Айбол Абикен («Аксу»), Думан Нарзилдаев («Каспий»), Рамазан Оразов («Актобе»), Георгий Жуков («Висла», Польша), Абылайхан Назымханов («Шахтер»);

Нападающие: Алексей Щеткин («Ротор», Россия), Абат Аймбетов («Астана»), Роман Муртазаев («Шахтер»), Айбар Жаксылыков («Тобол»).

Игра состоится 24 марта в 23:00 по времени Нур-Султана.

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