Головкин о продолжении карьеры: «У меня достаточно сил»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью SunSport поделился своими мыслями о продолжении карьеры:

«Конечно, я всегда рад вернуться на ринг, и здорово, что бокс возвращается. Весь подход, вся традиция бокса до сих пор жива. Я также рад, что у меня достаточно сил, чтобы продолжать демонстрировать своим болельщикам качественный бокс. Значит, меня и дальше будут видеть меня на ринге»

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