Канело поздравил казахстанцев с праздником Наурыз!

В лагере вместе с Канело сейчас тренируются боксеры казахстанской компании Suleimen Promotions, в том числе Айдос Ербосынулы, который является спарринг- партнером Альвараеса.
Канело готовится к бою с россиянином Дмитрием Биволом.
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