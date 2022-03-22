Канело поздравил казахстанцев с праздником Наурыз!

В лагере вместе с Канело сейчас тренируются боксеры казахстанской компании Suleimen Promotions, в том числе Айдос Ербосынулы, который является спарринг- партнером Альвараеса.

Канело готовится к бою с россиянином Дмитрием Биволом.

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