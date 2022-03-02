Головкин и Канело подписали контракт на бой

Как сообщил со ссылкой на собственные источники USA Today Sports+, Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес подписали контракт на третий поединок.

Ориентировочная дата поединка – 17 сентября.

Перед третьим столкновением обоим боксерам нужно будет успешно завершить весенние поединки: Головкин 9 апреля планирует сразиться с чемпионом мира WBA Super Риотой Муратой, а «Канело» 7 мая встретится с Дмитрием Биволом

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