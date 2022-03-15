Кабардиев проведет бой с Лазаро

Представитель столичной команды Tobet Top Team Магомед Кабардиев (7-0) проведет бой с экс-бойцом UFC Валмиром Лазаро (19-7).

Они должны были встретиться ранее, но бразилец из-за ковидных ограничений не сумел прилететь в Алматы. Теперь бой Кабардиева и Лазаро состоится в рамках Naiza 38, запланированого на 1 апреля.

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