Организаторы «Ралли Казахстана» отменили гонку в 2022 году

Оргкомитет «Ралли Казахстана» на своем официальном сайте сообщил об отмене гонки в 2022 году.

Отмечается, что причиной отмены является «текущая международная ситуация».

«Ралли Казахстана», которое являлось третьим этапом чемпионата мира по ралли-рейдам (W2RC), должно было пройти с 25 по 30 апреля. В настоящий момент представители FIA, FIM, команд и промоутеры W2RC рассматривают варианты, где можно провести заключительный этап сезона.

В 2023 году гонка в Казахстане должна вернуться в календарь.

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