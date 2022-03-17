Пересмотрены даты матчей ряда туров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана приняла решение о пересмотре дат некоторых игровых туров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу в сторону увеличения количества матчей в выходные дни.

Таким образом, после внесенных коррективов большинство матчей чемпионата пройдут в субботу-воскресенье.

С полным календарем игр OLIMPBET-Чемпионата Казахстана можно познакомиться на официальном сайте ПФЛК в разделе «календарь».

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