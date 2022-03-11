Матч между «Акжайыком» и «Тураном» перенесен из-за погодных условий

ПФЛК перенесла матч 2-го тура КПЛ между «Акжайыком» и «Тураном» из-за погодных условий.

«Судейская бригада матча провела инспекцию поля стадиона «Акжайык». Поверхность газона покрыта наледью, непрекращающийся снег осложняет работы по очистке поле и подготовке его к игре», – указано в заявлении лиги.

Матч, который должен был начаться в 14:00, отложен на неопределенный срок.

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