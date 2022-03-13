Олжас Абраев: «Календарь КПЛ будет пересмотрен»

Президент ПФЛК Олжас Абраев объяснил, почему некоторые игры КПЛ проходят во время, когда болельщики находятся на работе.

– Как вы знаете, у нас есть договоренность с телеканалом Qazsport, как минимум, один матч каждого тура телеканал вещает в прямом эфире. По плану Qazsport матч «Астана» – «Актобе» должен был состояться 17 февраля в 15:00, но ввиду того, что игра состоится в будний день, и есть большой интерес со стороны болельщиков, мы решили перенести игру на 19:00, чтобы любители футбола смогли после работы прийти на матч и поболеть за свою команду. А зрители других городов смогут посмотреть игру в прямом эфире на официальном YouTube канале ПФЛК.

Хочу заверить, что во время перерыва на матчи сборной с нашей стороны еще раз будет пересмотрен календарь чемпионата Казахстана по футболу. Мы понимаем, что болельщики хотят в вечернее время прийти на игру, но, к сожалению, на данный момент не все стадионы, принимающие матчи чемпионата Казахстана, оснащены системой освещения, которая бы позволяла проводить игры в вечернее время, а также на северной части страны в марте установилась холодная погода, что также позволяет проводить матчи лишь в дневное время. С апреля во многих регионах Казахстана уже будет плюсовая температура и можно будет ставить игры на вечернее время

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