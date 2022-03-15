Матч между «Шахтером» и «Аксу» перенесли из-за непогоды

Матч 3-го тура между «Шахтером» и «Аксу» перенесен из-за снега, выпавшего в Караганде.

«По итогам проведенной инспекции поля установлено, что поверхность газона покрыта слоем снега, а морозная погода в Караганде и периодически идущие осадки осложняют работу по подготовке к матчу и несут потенциально высокую опасность для здоровья футболистов», – говорится в сообщении ПФЛК.

Дата, на которую переносится встреча, не называется.

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