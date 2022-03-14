Игорь Свирид дебютирует в лиге Хабиба

Казахстанский боец ММА Игорь Свирид (20-10) проведет первый бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Львиное сердце» провел один бой в данной лиге до того, как ее выкупил Хабиб. Соперником Свирида станет Гамзат Хирамагомедов (9-1).

Бой пройдет 1 апреля. Стоит отметить, что Игорь является чемпионом ACB, One Fc, а также победителем гран-при Bushido в двух весовых категориях.

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