Андрей Карпович: «Попробуем всех объединить вокруг одной идеи — необходимо обыграть Молдову»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Андрей Карпович высказался о влиянии назначения в сборную на клуб.

— Это большая ответственность, все-таки сборная — это главная команда страны. Необходимо показать хорошую работу в крайне ограниченные сроки, времени почти нет. Нашей основной задачей в сборной сейчас занимаются мои ассистенты, аналитики. Кто сколько кандидатов набирает, кто из них сколько игрового времени получает. Мы хотим, чтобы было как можно меньше травм.

Касательно моей работы в клубе. Честно говоря, я сегодня даже и не думал о сборной. Важно наладить здесь, учитывая проблемы в клубе в плане содержания и результата. Над этим будем работать. Как таковой работы в сборной сейчас нет. Там будет несколько дней как раз после следующего тура. Попробуем всех объединить вокруг одной идеи — необходимо обыграть Молдову. С этой мыслью будем жить и готовиться.

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