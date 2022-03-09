Андрей Карпович: «Работа главным тренером сборной своей страны – это вершина карьеры»

Андрей Карпович прокомментировал назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

«Работа главного тренера сборной своей страны — это вершина карьеры. Я всегда так считал и говорил об этом не раз. Сегодня мне доверили исполнение обязанностей на ближайшие два матча сборной Казахстана. И это для меня огромная честь и большая ответственность. Приложу все усилия для того, чтобы оправдать эти надежды. Благодарю за доверие!», – написал тренер «Кызыл-Жара» в инстаграме.

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