Объявлены спарринг-партнеры «Окжетпеса» на финальный этап УТС

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«Окжетпес» объявил спарринг-партнеров на финальный этап подготовки на УТС.

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