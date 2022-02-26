Товарищеские матчи. «Жетысу» сыграет с «Кайрат-Жастар», «Актобе» против «Риги»

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Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Алматы, Казахстан

 

Жетысу Казахстан – Кайрат-Жастар Казахстан – 16:00

 

Анталья, Турция

 

Окжетпес Казахстан – Нефтчи Кыргызстан – 20:00

 

Актобе Казахстан – Рига Латвия – 20:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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