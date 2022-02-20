«Окжетпес» сообщил о дополнительных спарринг-партнерах в УТС в Турции.

23 февраля кокшетаусцы сыграют с украинским ЛНЗ, 26 февраля с другим клубом из Украины – «Оболонью».

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