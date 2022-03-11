Нуркен Мазбаев: «Обе команды были в равных условиях»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал победу над «Ордабасы» (1:0) во 2-м туре КПЛ.

– Во-первых, хотел бы поздравить всех болельщиков команды с первой победой в этом сезоне. Большое спасибо им за оказанную поддержку. Что касается матча, то ранней весной все они, как правило, проходят в примерно таком ключе.

В первом тайме мы владели большим преимуществом, имели много возможностей для взятия ворот. Конечно, мы должны были использовать эти моменты. Но надеюсь, трудности реализации будут преодолены в нашем коллективе.

Во втором тайме пошла другая игра, мы действовали с оглядкой на свои ворота, но не могу сказать, что засиделись в обороне. С другой стороны, сказался психологический момент, когда ребята в уме держали победный счет и хотели его сохранить. Потому, наверное, и не было таких моментов, как в первой половине игры. Главное, что не допустили в обороне фатальных ошибок, и победу можно считать заслуженной. Благодарю всех ребят за самоотверженность на поле.

– Второй тайм получился другим. Была установка уйти в оборону?

– Нет, такой установки не было. Было пожелание играть с максимальной концентрацией и по возможности на таком тяжелом поле исключить ошибки в обороне. Думаю, ребята с этим справились.

– Кого из игроков выделили бы?

– Считаю, что сегодня команда продемонстрировала себя как единое целое, потому благодарю всех ребят. Хотел бы поздравить с почином – забитым голом – Абылайхана Жумабека. Желаю ему сохранить этот фарт, развиваться дальше, прибавлять и стать игроком национальной сборной.

– Как оцените влияние газона на игру?

– Я думаю, обе команды были в равных условиях. Мы только накануне матча опробовали его, шымкентцы – то же самое. Но, думаю, в Шымкенте примерно такое же поле, поэтому они максимально быстро к нему адаптировались.

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