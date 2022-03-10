Алексей Шпилевский: «Боранбаев помогал, прислушивался, подбирал игроков под философию. В Германии, к сожалению, такого не было»

Экс-главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский сравнил период работа в алматинском клубе и в Германии.

— Вы удивлены, что [в «Эрцгебирге»] вам не дали больше времени? Или, учитывая отсутствие трансферов, вряд ли удалось бы что-то глобально улучшить?

— Что-то изменил бы. Но нужна была поддержка. В «Кайрате» я ее чувствовал, владелец клуба — человек слова. Он помогал, прислушивался, подбирал игроков под философию. И это ему вернулось сполна, мы стали чемпионами. В Германии, к сожалению, такого не было.

Плюс, возможно, имело место предвзятое отношение — у меня белорусская фамилия, так или иначе, я иностранец, хоть и в совершенстве знаю немецкий. Для них чемпионство с «Кайратом» вряд ли что-то значило. Хотя я работал в сложных условиях, там специфический чемпионат, соперники, команда 16 лет не выигрывала титул. Думаю, любой иностранец там не проработал бы и неделю со всеми этими влияниями.

— То есть из-за отсутствия немецкого паспорта к вам относились как к чужаку?

— Не использовал бы такую формулировку. Все-таки в Германии я прожил почти всю жизнь. Закончил школу, университет. Но у каждой ментальности свою нюансы. Я не чувствовал себя так же комфортно, как в «Кайрате». Я уже в каком-то интервью сказал, что есть твоя девушка, а есть не твоя.

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