Президент «Кайрата» Боранбаев: «Мы поставили потолок зарплат казахстанским футболистам в полтора миллиона тенге»

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о финансовой политике клуба в отношении местных футболистов.

– Мы поставили потолок зарплат казахстанским футболистам в полтора миллиона тенге. Если приходит молодой футболист, он начинает получать 500 тысяч.

Считаем, что зарплаты казахстанцев не соответствуют их уровню. С такими зарплатами они должны играть в РПЛ.

Со всеми казахстанцами, которые ушли – Суюмбаев, Покатилов, Абикен – мы расстались хорошо.

В нашем клубе больше не будет больших зарплат, но все условия для футболистов мы создадим: лучший тренер, лучшая инфраструктура, лучшее медицинское обслуживание. Мы лечим игроков за рубежом за счет клуба.

Нам не нужно, чтобы у нас в клубе футболисты оставались до пенсии. Максимум три года, после чего они должны уходить в зарубежные чемпионаты.

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