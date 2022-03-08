Президента НОК Казахстана Кулибаева и владельца «Кайрата» Боранбаева, почетного президента конного спорта РК Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы (Orda)

По информации Orda.kz казахстанских миллиардеров Тимура Кулибаева, Кайрата Боранбаева и Александра Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам Молдовы.

В документах сказано, что Кулибаев, Боранбаев и Машкевич должны явиться в прокуратуру в феврале 2022 года для допроса по уголовному делу о шантаже. Повестки были выданы в декабре 2021 года. Пришли ли они на допрос – неизвестно. Подробности дела не разглашаются.

«Вам следует явиться в прокуратуру в сопровождении адвоката для признания и допроса в качестве подозреваемого. Явка обязательна», – говорится во всех трех повестках, подписанных прокурором Денисом Поятэ.

Судя по данным из открытых источников, в молдавской прокуратуре действительно работает прокурор с таким именем.

Информация о том, что Кулибаева и Боранбаева вызывают на допрос в прокуратуру Молдовы, появилась в сети в середине февраля 2022 года. Тогда сообщалось, что бизнесменов заподозрили в «вымогательстве крупной суммы».

Тимур Кулибаев – зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент НОК Казахстана. Кайрат Боранбаев – сват Дариги Назарбаевой, владелец ФК «Кайрат», президент Паралимпийского комитета РК. Александр Машкевич является председателем совета директоров Eurasian Resources Group, почетным президентом конного спорта РК.

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