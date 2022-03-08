Герлиц получит 75 тысяч долларов за бронзовую медаль на Паралимпийских играх

Сегодня казахстанский спортсмен Александр Герлиц выиграл первую медаль для страны на проходящих в Пекине зимних Паралимпийских играх.

Он стал обладателем «бронзы» в биатлонной гонке стоя на средней дистанции. Эта награда стала для страны первой во всем олимпийском и паралимпийском цикле Игр в Пекине 2022 года. На Олимпиаде казахстанская сборная осталась без наград.

За бронзовую медаль Герлиц получит призовые в размере 75 тысяч долларов США (почти 38 миллионов тенге).

Отметим, что за золотую медаль Олимпийских и Паралимпийских игр отечественным спортсменам полагается 250 тысяч долларов, за «серебро» — 150 тысяч.

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