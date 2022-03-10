Акимат Павлодарской области выделит 1 млрд. тенге «Аксу».

«Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта Павлодарской области»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа; дополнительная характеристика – услуга по развитию футбола среди команд Премьер лиги, Первой лиги, Второй лиги в Павлодарской области на 2022 год; плановая сумма – Т1 071 428 571,43; статус лота – закупка состоялась», – говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Конкурс проходил в период с 28 февраля по 5 марта и победителем оказался футбольный клуб «Аксу», учредителями которого, согласно справке Kompra – сервиса проверки благонадежности компаний Казахстана, являются два частных лица – Камалиев Жанат Каирденович и Хайргельдин Зада Аскарович.

Напомним, что еще 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, заявил, что не видит смысла содержать профессиональные спортивные команды полностью за государственный счет. По его мнению, приоритет можно отдать массовому спорту, физкультуре и детям, а в каждой области, в крупных районных центрах следует открыть спортивные секции.

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