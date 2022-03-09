Сборная Казахстана вышла в полуфинал Суперкубка по ММА

В Королевстве Бахрейн стартовал первый Суперкубок по ММА, где представлены лучшие мировые державы в этом виде спорта.

Формат матчевого турнира – по 9 бойцов от каждой команды и до выявления победителя. В 1/4 финала сборной Казахстана попалась сборная балканских стран. Наши бойцы победили со счетом 5:0- Неймат Асадов (до 70,3 кг) задушил соперника, Антонина Котояревская (61,2 кг), Жанибек Тыныштык (61,2 кг) и Анатолий Золотых (65,8) одержали победу решением, а Аян Турсын так и не дождалась победу, довольствовавшись «технарем».

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Первый тур КПЛ получился скандальным: «Астана» получит техническое поражение, Гоу не вышел на поле из-за номера на футболке, а в Туркестане 18 минут смотрели VAR

У игрока молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаева жаркое начало года: случайно стал очевидцем январских событий в Алматы, а через месяц оказался в Украине и стал волонтером