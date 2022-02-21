Артем Резников об итогах зимней Олимпиады: «Не наша тема»

Казахстанский боец ММА Артем Резников, выступающий в лиге АСА, на своей странице в Instagram прокомментировал итоги выступления казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине:

«Зимние виды точно не наша тема...»

Напомним, что Казахстан не сумел выиграл ни одной медали в Пекине.

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