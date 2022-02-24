Казахстанец Шарипов проводит сборы в Тайланде

Казахстанский боец АСА Нурберген Шарипов отправился в Тайланд в зал Tiger Muay Tai для прохождения сбора.

Там же сейчас к своим боям готовятся Дамир Исмагулов, Петр Ян, Ярослав Амосов и другие.

Свой последний бой Шарипов провел в октябре, проиграв бразильцу Фелипе Фройесу.

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