Кичигин вернется в АСА 26 марта на турнире в Грозном

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Казахстанский боец АСА Георгий Кичигин (25-8) проведет свой следующий бой в лиге 26 марта на турнире в Грозном.

Его соперником станет россиянин Магомедсайгид Алибеков (11-3).

Кичигин свой последний бой проиграл в реванше Черси Дудаеву в октябре 2021 года.

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