Курбан Бердыев: «Мы очень рады победе над «Актобе». Но качество игры оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал победную игру против «Актобе» (2:0) в первом туре КПЛ.

— Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы очень рады победе. Сегодня некоторые молодые ребята выходили впервые. Но качество игры оставляет желать лучшего.

— Как оцените игру Дамира Касабулата?

— Сильно волновался, были ошибки, особенно в первом тайме, но в целом справился.

— Почему в заявке не было Алыкулова и Васина?

— Они приболели.

— По поводу пенальти, почему бил Канте?

— Должен был бить Алвеш, но Канте сказал ему что он пробьет. Тут психология очень важна, Канте был уверен в себе, поэтому взял мяч.

— Вероятны ли еще трансферы до конца закрытия окна, в частности, в оборону?

— Приоритет нашим ребятам. Если будет выгодный трансфер, то возможно.

— Сейдахмет второй матч играет правого латераля, как он сам воспринимает эту позицию и прибавляет ли он в оборонительных навыках?

— Он никогда не играл на этой позиции, но справился. Тот фланг был сильный (у «Актобе»), но я доволен как он перестроился. Будет ли он играть в четверке защитников? Нет, в такой вариации он будет выдвинут вперед.

Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес