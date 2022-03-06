Курбан Бердыев: «Мы очень рады победе над «Актобе». Но качество игры оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал победную игру против «Актобе» (2:0) в первом туре КПЛ.
— Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы очень рады победе. Сегодня некоторые молодые ребята выходили впервые. Но качество игры оставляет желать лучшего.
— Как оцените игру Дамира Касабулата?
— Сильно волновался, были ошибки, особенно в первом тайме, но в целом справился.
— Почему в заявке не было Алыкулова и Васина?
— Они приболели.
— По поводу пенальти, почему бил Канте?
— Должен был бить Алвеш, но Канте сказал ему что он пробьет. Тут психология очень важна, Канте был уверен в себе, поэтому взял мяч.
— Вероятны ли еще трансферы до конца закрытия окна, в частности, в оборону?
— Приоритет нашим ребятам. Если будет выгодный трансфер, то возможно.
— Сейдахмет второй матч играет правого латераля, как он сам воспринимает эту позицию и прибавляет ли он в оборонительных навыках?
— Он никогда не играл на этой позиции, но справился. Тот фланг был сильный (у «Актобе»), но я доволен как он перестроился. Будет ли он играть в четверке защитников? Нет, в такой вариации он будет выдвинут вперед.
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