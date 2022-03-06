Курбан Бердыев: «Мы очень рады победе над «Актобе». Но качество игры оставляет желать лучшего»

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Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал победную игру против «Актобе» (2:0) в первом туре КПЛ.

— Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы очень рады победе. Сегодня некоторые молодые ребята выходили впервые. Но качество игры оставляет желать лучшего. 

— Как оцените игру Дамира Касабулата?

— Сильно волновался, были ошибки, особенно в первом тайме, но в целом справился. 

— Почему в заявке не было Алыкулова и Васина? 

— Они приболели. 

— По поводу пенальти, почему бил Канте? 

— Должен был бить Алвеш, но Канте сказал ему что он пробьет. Тут психология очень важна, Канте был уверен в себе, поэтому взял мяч. 

— Вероятны ли еще трансферы до конца закрытия окна, в частности, в оборону? 

— Приоритет нашим ребятам. Если будет выгодный трансфер, то возможно.

— Сейдахмет второй матч играет правого латераля, как он сам воспринимает эту позицию и прибавляет ли он в оборонительных навыках?

— Он никогда не играл на этой позиции, но справился. Тот фланг был сильный (у «Актобе»), но я доволен как он перестроился. Будет ли он играть в четверке защитников? Нет, в такой вариации он будет выдвинут вперед.

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