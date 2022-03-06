Жерар Гоу подписал контракт с «Актобе»

Футбольный клуб «Актобе» подписал контракт с ивуарийским нападающим Жераром Би Гоа Гоу.

Форвард до перехода за актюбинцев играл за «Касымпаша», которая выступает в Суперлиге Турции. Центральный нападающий в начале своей карьеры защищал цвета родного «Абиджана» и марокканского «Хассани».

В 2010 году Жерар перебрался в Европу, где выступал в составе швейцарского «Ксамакса», а также — турецких клубов «Денизлиспор» и «Кайсери Эрджиеспор». Затем перешел в российский «Краснодар», позже успешно играл за китайский «Бэйцзин». Чуть ранее нападающий провел три сезона в алматинском «Кайрате», став лучшим бомбардиром КПЛ в сезонах 2015, 2016 и 2017 (всего 80 голов).

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