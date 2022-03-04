Серик Разгалиев о подготовке и потенциальном бое с Фанилем Рафиковым

Казах из Астрахани Серик Разгалиев подерется за пояс Naiza в полулегком весе. Перед боем он рассказал о своих ожиданиях: «У меня поменялся соперник, но лига сделала очень хорошую замену. Для меня подраться с иностранцем – это большой шаг. Я не менял подготовку, у меня настрой тот же – забрать пояс и привезти его в Астрахань»

- Фаниль Рафиков может подняться в весе. Интересен был бы бой с ним?

– С Фанилем я могу только сесть за один стол покушать бешпармак.

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