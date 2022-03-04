Нурбек Карабала про титульные бои в этом году: «Планируем, что в этом году все весовые категории обретут своих чемпионов»

Перед турниром Naiza 37 президент лиги ответил на вопросы о титульных поединках, один из которых состоится уже завтра 5 марта:

– На этом ивенте за титул подерутся Серик Разгалиев и Дуглас де Оливейра. Бразильца ранее в нашей лиге мы не видели, но он обладает данными драться за титул. Завтра увидим и определим, кто станет чемпионом в полусреднем весе. Что касается среднего веса и боя Имрана Тайсултанова, то у него был перелом, поэтому не удалось провести титульное противостояние. До лета мы обязательно сделаем поединок Ирана с Мутаевым. В этом году планируем, что все весовые категории обретут своих чемпионов

- Кто станет следующим соперником чемпиона в легчайшем весе Айжигита Еркебайулы?

– Рассматривался Асет Анарбаев. Он победил в последнем бою, но для меня лично он не показал тот бой, который бы ему позволил нести статус претендента. Сейчас мы прорабатываем вопрос, на следующей неделе надеюсь объявим бой Айжигита. Я бы хотел увидеть их бой с Григорием Поповым. Мы обсудим это с командой.

- В прошлом году лига Octagon разыграла титул у женщин. Планирует ли Naiza определить сильнейшую в женском ростере?

– У нас в лиге есть интересные бойцы- девчонки – Сора Рахмонова, Борисова, Карыгина. Завтра проведут Умарова и Арзумтсян. К моему удивлению ярких девушек, много, и раз индустрия женского ММА растет, надо им давать шанс. Думаю, что Казахстан уже созрел к тому, чтобы у нас в стране появилась чемпионка. Как минимум в одном женском весе мы разыграем титул».

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