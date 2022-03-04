NAIZA в числе лучших промоушенов мира по версии Fight Matrix

Согласно рейтингу, одного из самых признанных в мире спортивных рейтинговых сайтов Fight Matrix от 16 января 2022 года казахстанский промоушен NAIZA занял 25-место.

Нурбек Карабала, президент лиги Naiza: «Официальная авторитетная американская база Fight Matrix еженедельно обновляет рейтинг промоушенов мира. К примеру, в январе лига Naiza заняла высокую 25-ую позицию среди 350 ММА организаций по всему миру. Для казахстанского ММА это отличный показатель. Ранее ни одному казахстанскому промоушену не удалось подняться так высоко. В общей сложности в рейтингах Fight matrix находятся более 4 тысяч бойцов. В этом году будем стремится войти в рейтинг ТОП-ов. В этом нам поможет усердный труд команды и постоянная поддержка наших фанатов»

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