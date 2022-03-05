Заявка «Ордабасы» на сезон-2022. Клуб подписал еще пятерых игроков

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Стала известна заявка «Ордабасы» на сезон.

Вратари: Бекхан Шайзада, Кажымукан Толепберген, Тимурбек Закиров;

Защитники: Одилбек Абдумажитов, Карам Султанов, Нурали Мамирбаев, Сагадат Турсынбай;

Полузащитники: Аслудин Хаджиев, Самат Шамши, Александр Батищев, Эльхан Астанов, Максим Ваганов, Виктор Кристиано Брага, Зикрилло Султаниязов, Адильхан Добай, Луис Энрике Гедеш;

Нападающие: Серж Ньюадзи, Батырхан Тажибай.

До закрытия трансферного окна в составе возможны изменения.

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