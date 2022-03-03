Жалгас Жумагулов: «Если откажусь от боя, то сам себя схаваю, буду считать себя трусом»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о восстановлении от перелома ноги после последнего боя:

«Врачи в шоке, что так быстро нога зажила. Был прогноз, что полгода будет заживать, я за 2 месяца восстановился. Последний раз рентген сделал, даже трещины уже нет»

А также объяснил свое быстрое возвращение в октагон боем против Джеффа Молины:

«Не могу сидеть без боев, в UFC были проблемы, были взлеты, падения. В последнем бою я был в наилучшей форме, но не был готов психологически, поэтому допустил ошибки, за которые поплатился. Многие мне сейчас пишут, зачем я соглашаюсь на бои с сильными соперниками. Я так воспитан, кого дают, с тем и дерусь. Если откажусь от боя, то сам себя морально схаваю, буду считать себя трусом. Мне предложили бой на 18 марта с бразильцем, с которым Тагир Уланбеков дрался, но я честно сказал Саяту Абдрахманову, что нога не до конца зажила, но, если надо – я выйду. Но так сложилось, что дали на июнь соперника хорошего, который удобен для меня».

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