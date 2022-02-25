Жалгас Жумагулов получил пятый бой в UFC

Агентство Iridium, ведущее дела бойцов UFC сегодня объявила, что один из их клиентов Джеф Молина (10-2) получил бой с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (14-6). Бой состоится на турнире 4 июня.

Стоит отметить, что Жалгас после своей пока что единственной победы в лиге вызывал Молину, но получил в соперники Манеля Капе, которому проиграл.

Джеф же идет в UFC на серии из 2 побед, выиграв решением Киленги Аори и нокаутом Даниеля Лацеду.

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