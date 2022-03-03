Телес, Нургалиев, Янков в заявке «Каспия» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Каспия» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Каспия» на сезон 2022*

Вратари: Нурлыбек Аязбаев, Ристо Янков (Болгария), Олжас Муханов;

Защитники: Ануар Бекмырза, Ерлан Кадырбаев, Мирас Тулиев, Тарас Бондаренко (Украина), Максат Тайкенов, Руслан Жанысбаев, Артем Барановский (Украина), Виктор Дмитренко, Нияз Шугаев;

Полузащитники: Бекзат Кабылан, Еркебулан Нургалиев, Аслан Адиль, Думан Нарзилдаев, Рати Ардазишвили (Грузия), Куандык Нурсултанов, Никола Цуцкич (Сербия), Бакдаулет Конлимкос, Арман Нусип, Шафик Тигруджа (Франция), Руан Телес (Бразилия);

Нападающие: Алмас Арменов, Павел Киреенко (Россия).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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