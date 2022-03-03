Телес, Нургалиев, Янков в заявке «Каспия» на сезон-2022

Теги высшая лига Казахстан Виктор Дмитренко Павел Киреенко Артем Барановский Думан Нарзилдаев Тарас Бондаренко Каспий Еркебулан Нургалиев Шафик Тигруджа Мирас Тулиев Никола Цуцкич Аслан Адиль Руан Телес Нурлыбек Аязбаев Руслан Жанысбаев Ристо Янков Рати Ардазишвили Нияз Шугаев Алмас Арменов Арман Нусип Бекзат Кабылан Ерлан Кадырбаев Куандык Нурсултанов Бакдаулет Конлимкос Sports.ru - Казахстан Максат Тайкенов Олжас Муханов ПФЛК Ануар Бекмырза Спорт Казахстана

ПФЛК опубликовал заявку «Каспия» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Каспия» на сезон 2022*

Вратари: Нурлыбек Аязбаев, Ристо Янков (Болгария), Олжас Муханов;

Защитники: Ануар Бекмырза, Ерлан Кадырбаев, Мирас Тулиев, Тарас Бондаренко (Украина), Максат Тайкенов, Руслан Жанысбаев, Артем Барановский (Украина), Виктор Дмитренко, Нияз Шугаев;

Полузащитники: Бекзат Кабылан, Еркебулан Нургалиев, Аслан Адиль, Думан Нарзилдаев, Рати Ардазишвили (Грузия), Куандык Нурсултанов, Никола Цуцкич (Сербия), Бакдаулет Конлимкос, Арман Нусип, Шафик Тигруджа (Франция), Руан Телес (Бразилия); 

Нападающие: Алмас Арменов, Павел Киреенко (Россия).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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