Дмитренко, Нусип и Рати подписали контракт с «Каспием»

Теги высшая лига Грузия высшая лига Казахстан Атырау Тараз Виктор Дмитренко Каспий Рати Ардазишвили Арман Нусип Телави Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Виктор Дмитренко, Арман Нусип и Рати Ардазишвили подписали контракт с «Каспием».

Прошлый сезон Дмитренко провел в «Атырау», где сыграл 14 матчей и забил 1 гол.

Нусип начал прошлый сезон в актауском клубе, после перешел в «Тараз», где провел 5 игр.

Рати провел прошлый сезон в грузинском «Телави», где сыграл 23 матча и забил 1 гол. Также Ардазишвили принял участие в матче легионеров КПЛ против сборной Казахстана в феврале 2022 года.

 
 
 
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