Руан Телес подписал контракт с «Каспием»

Актауский «Каспий» объявил о подписании 24-летнего бразильского полузащитника Руана Телеса.

Руан Телес начинал свою карьеру в бразильском «Тупи». Позже выступал за португальские клубы «Варзим» и «Маритимо», а также бразильский «Вилла-Нова».

Последним клубом Телеса был румынский «Арджеш», в составе которого отыграл 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

Всего за клубную карьеру бразилец провёл 68 матчей, в которых забил 4 мяча и выполнил 4 голевые передачи. Футболист выступает на позиции правого полузащитника, также может сыграть оттянутым нападающим

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