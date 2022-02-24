Товарищеские матчи. «Кызыл-Жар» против «Альянса» и СКА-Хабаровск

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Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Анталья, Турция

 

Кызыл-Жар Казахстан – Альянс Украина – 11:00

 

Кызыл-Жар Казахстан – СКА-Хабаровск Россия – 17:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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