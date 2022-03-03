Курбан Бердыев: «Я думаю, что мы были ближе к победе. К сожалению для нас, так сложилось»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал проигрыш в матче Суперкубка Казахстана против «Тобола» (1:2).

– Равная игра была, достаточно напряженно. Но в финале нужно забивать. Я думаю, что мы были ближе к победе. У меня нет претензий к ребятам по самоотдаче и желанию. К сожалению для нас, так сложилось.

– Согласны ли вы с назначенным пенальти в ваши ворота? Считаете ли вы, что незабитый пенальти Алвеша – это ключевой момент матча?

– Я не видел ни того, ни другого момента. Если они пересматривали, значит да. Считаю, что если бы Алвеш забил, то соперник бы открылся, а у нас было бы больше возможностей сыграть на контратаках.

– Алыкулов появился на поле лишь на 83-й минуте. Это из-за тактических соображений, потому что его тяжело встроить в ту схему, по которой вы играли, либо же причина в другом?

– Ну мы наш сбор практически сыграли в четыре защитника, а Алыкулов играл левого нападающего. В связи с кубковой игрой, мы стали играть как соперник. Думаю, нам удалось перекрыть территориальное преимущество, особенно во втором тайме. При счете 1:1, когда Швырев не забил, можно было реализовать этот момент.

В целом, могу сказать, что Алыкулов – одна из наших боевых единиц, поэтому он при любой схеме вписывается в игру. Просто в данной ситуации Жоао Пауло хорошо выглядел. А так, мы планировали три замены сразу сделать

– Буранчиев на позиции центрального защитника – постоянное или временное решение?

– Я думаю, что Арсен будет играть на этой позиции. Он достаточно неплохо выглядел.

– С чем связана ранняя замена Хосе Канте? Насколько готов к сезону Артур Шушеначев?

– Канте еще в конце первого тайма повредил плечо, но не жаловался и сказал, что выйдет на второй тайм. Было видно, что повреждение мешает ему играть. А Шушеначев не был с нами на сборах, мы прилетели, а он был в Алматы. Артур, так же как и все, в основной обойме, и мы надеемся на него.

– Правого флангового защитника сегодня играл Еркебулан Сейдахмет. Будет ли он на протяжении всего сезона действовать на этой позиции, которая всегда требует максимальных физических кондиций?

– Надо отдать ему должное. На этой позиции у нас на сборах играл Астанов, но он получил травму. Сейдахмет неплохо сыграл, я удовлетворен его игрой.

– Кто будет первым номером в этом сезоне?

– На сборах Устименко и Ульянов играли поочередно. На данный момент решили поставить Данила, потому что ставить Вадима было немного рискованно в игре за Суперкубок. А так, у нас равные вратари.

– На мой взгляд Кейлер провисал на позиции левого защитника. Ищите ли вы другого игрока на эту позицию?

– Мы будем из внутренних резервов искать. Касаемо Сергея, ему нужно прибавлять функционально, потому что он пропустил большой период времени и прошел только половину сборов. Мы надеемся на него.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина