Жоао Пауло забил «Тоболу», попав в «девятку» из-за пределов штрафной

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«Кайрат» играет с «Тоболом» в матче за Суперкубок Казахстана.

После забитого мяча костанайцев с пенальти алматинский клуб сравнял счет благодаря голу Жоао Пауло из-за пределов штрафной.

 
 
 
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Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)

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