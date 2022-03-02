Жоао Пауло забил «Тоболу», попав в «девятку» из-за пределов штрафной

«Кайрат» играет с «Тоболом» в матче за Суперкубок Казахстана.

После забитого мяча костанайцев с пенальти алматинский клуб сравнял счет благодаря голу Жоао Пауло из-за пределов штрафной.

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