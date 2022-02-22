Тренер Dar Team Эдуард Базров оценил форму Жумабекова перед возвращения в октагон: «Для него этот бой станет хорошей проверкой»

Казахстанец Жуман Жумабеков готов вернуться в октагон. 5 марта он проведет поединок с соперником из Кореи Су Ёном.

Оценил форму Жумана тренер команды Dar Team, участник ОИ по вольной борьбе Эдуард Базров:

«Довольно-таки крепкий боец с хорошей защитой от борьбы. Мы готовимся к этому сопернику, составим определенный план. Жуман в хорошей форме. Для него и для всей нашей команды этот бой станет хорошей проверкой. Надеемся, что мы пройдем корейского бойца»

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