Президент Naiza об итогах 2021 года: «Мы делаем историю казахстанского ММА»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала подвел итоги года:

«Оглядываясь на 2021 год, можно сказать, что он для промоушена стал одним из самых ярких, несмотря на пандемию и пост-пандемический период. Всего нам удалось организовать 9 ивентов. А последние три мы провели со зрителями в Алматы Арена. С учетом всех санитарных норм мы смогли собрать 12-15 тысяч зрителей. Это колоссальный успех для казахстанской ММА индустрии.

Мы стали свидетелями ярких нокаутов, удивительных возвращений и напряженных боев. Уверенно могу сказать, что мы делаем историю казахстанского ММА в стенах октагона. Поскольку Naiza за 2021 год провел 103 боя с участием 206 бойцов из ближнего и дальнего зарубежья. Мы решили составить рейтинг самых захватывающих нокаутов, поединков, сабмишенов, апсетов в истории промоушена. Итоги вы увидете на NAIZA AWARDS. Более того, это уникальная возможность и один из наиболее эффективных инструментов для популяризации ММА отрасли Казахстана.

Благодаря активной работе в прошлом году мы дали старт для появление и развития специфических профессий, такие как катмены, судьи, спортивные менеджеры, матчмейкеры, комментаторы ММА боев, журналистов в сфере ММА и другие. И все они приложили максимум усилий для популяризации этого социально-туристического и бизнес проекта. Поэтому мы решили отметить лучшие показатели ушедшего года в Naiza.

Мы стоим на пороге исторического момента, который определит будущее спортивного и социально-экономического направления в Средней Азии в индустрии ММА».

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым